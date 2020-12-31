Самолеты замешкались на взлетно-посадочной полосе

Прокуратура начала проверку в связи с задержкой и отменой авиарейсов в Москве. Из-за прошедшего в четверг ледяного дождя аэропорт Домодедово временно ограничил полеты. Были задержаны больше 120 рейсов, в здании собрались тысячи пассажиров. В пресс-службе аэропорта сообщили, что утром на поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь. Техническим службам пришлось чаще расчищать ее и использовать реагенты. В итоге график прилета и вылета самолетов изменился.

Среди тех, чьи рейсы из Домодедово перенесли, оказалась редактор “Ъ FM” Юлия Жданова. Ей пришлось ждать вылета четыре часа. По ее словам, у выходов на посадку почти не оставалось свободного пространства, люди сидели на полу и на лестницах: «Здесь жара то ли из-за того, что очень много людей, то ли у них какие-то проблемы с кондиционером. Из-за духоты маска моментально мокнет. Естественно, возможности менять ее каждые полчаса ни у кого нет. Социальную дистанцию невозможно соблюдать. Вылеты переносятся из-за ледяного дождя. Мне сообщили буквально за час до вылета, авиакомпания S7 любезно предупредила меня, что я могу выехать попозже в аэропорт, правда, я уже там находилась. Также авиакомпания меня предупредила, что на борту мне не смогут предоставить даже воду из-за того, что у них проблемы с поставками питания».

По данным источников СМИ в авиационных службах, часть рейсов из Домодедово и Жуковского перенаправили в Шереметьево. После обеда последствия непогоды удалось ликвидировать и из Домодедово начали отправляться рейсы, рассказал “Ъ FM” пресс-секретарь аэропорта Александр Власов: «В 13:20 были возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления — это показатель, который гарантирует, что можно осуществлять взлетно-посадочные операции безопасно. И мы приложим все усилия, чтобы в этот важный праздничный для всех день, несмотря на непростые условия, все пассажиры прилетели и вылетели в аэропорт назначения.

Мы очень сожалеем о такой ситуации и прилагаем максимальные усилия, чтобы ее исправить».

В аэропорту Шереметьево “Ъ FM” сообщили, что работают в штатном режиме и массовых задержек вылета рейсов не наблюдали. В аэропорту Жуковский большинство рейсов также выполняется по расписанию, но технические службы переведены в режим повышенной готовности, рассказал пресс-секретарь аэропорта Алексей Игнатенко: «В принципе, учитывая прогноз погоды, мы готовы в том числе к негативному развитию ситуации. С точки зрения подготовки аэропорта это прежде всего, естественно, подготовка наземных служб к оперативной обработке воздушных судов противообледенительной смесью. Непосредственно расписание аэропорта, естественно, будет зависеть от фактических погодных условий, если они ухудшатся. Это в настоящий момент времени, конечно, прогнозировать достаточно сложно, но мы надеемся, что все обойдется, и пока не ожидаем никаких изменений в расписании».

Прокуратура пообещала обратить отдельное внимание на то, соблюдают ли авиакомпании законодательство в части обеспечения пассажиров задержанных рейсов водой и питанием.

Лилия Галявиева