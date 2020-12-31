Рубль сдал годовые позиции

Рубль завершил год падением. К концу последнего в этом году торгового дня на Мосбирже доллар стоил почти 74,5 руб., евро — почти 92 руб. С конца прошлого года российская валюта потеряла почти 17% к американской и 24% к европейской.

В целом похожий путь проделали и другие валюты развивающихся стран, отметил руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Но, по его словам, даже на их фоне рубль все-таки выглядел слабее:

«Дополнительно слабость рубля обусловлена всякими специфическими именно для России проблемами, возникновением заметного санкционного риска, в некоторой степени ослабила рубль дивидендная политика российских компаний, которые выплатили дивиденды по максимуму, и довольно заметная их часть была конвертирована в валюту. Я бы это назвал скорее такими политическими рисками, когда была поменяна Конституция, приняты репрессивные законы все это уменьшает притягательность размещения капитала внутри России. Мне кажется, что в 2021 году все эти истории будут продолжаться дальше, с какими-то санкциями со стороны прежде всего США и, скажем так, внутренним бегством капитала, которое, на мой взгляд, имеет фундаментально более важное значение».

Здесь возможны колебания, но я думаю, что тот диапазон, который в 2020 году рубль зафиксировал, скорее всего, сохранится и в 2021-м. Может быть, я бы все равно, несмотря на все наши российские локальные проблемы, поставил на некоторое укрепление рубля до текущих значений в силу того, что главный фактор это восстановление мировой экономики после выхода из пандемии».

Как дальнейшие колебания курса рубля скажутся на стоимости товаров? Гендиректор аналитического агентства Infoline Иван Федяков считает, что цены едва ли будут реагировать на курсы валют оперативно. Крупнейшие ритейлеры избегают резких изменений благодаря долгосрочным контрактам, а остальные — из-за конкуренции. «В большинстве регионов России уже засилье крупных торговых сетей достигло такого уровня, что они во многом являются маркерами для рынков, на которые ориентируются все. А для взаимодействия с крупными торговыми сетями характерно заключение длительных контрактов по фиксированным ценам, причем в рублях. Пересматривать эти цены достаточно сложно, поэтому крупные торговые сети демпфируют эти колебания, не дают им уходить вверх вслед за растущим курсом доллара или евро, но также не дают им резко им снижаться, если национальная валюта укрепляется. Для потребителей это хорошая новость.

Но, к сожалению, это наносит сильнейший удар по звену производителей и поставщиков продуктов питания. Потому что, по сути дела, все риски, связанные с тем, что можно не угадать с ценой валюты или конечного продукта, им приходится брать на себя.

Я сейчас говорю в первую очередь о рынке продуктов питания. Если брать другие сегменты — бытовая техника, электроника, компьютерная техника, парфюмерия, косметика, одежда — то в них могут быть широко представлены компании, которые являются одновременно как торговыми компаниями, так и поставщиками, импортерами продукции, к примеру. Конечно, они могут пересматривать цены более динамично и реагировать на курсовые колебания, но все-таки они тоже стараются это делать аккуратно и с оглядкой на конкурентов, потому что есть риск получить провал продаж. И в свое время, в 2015 году, когда было такое драматичное падение курса рубля, компания Apple серьезно взвинтила цены в рублях на свою продукцию и в конечном счете лидирующую позицию в России потеряла, наверное, навсегда».

Россияне также не надеются на укрепление рубля в новом году. Как следует из результатов опроса банка «Открытие», такого мнения придерживаются более половины респондентов. В росте курса российской валюты уверены лишь 20% опрошенных.

Сергей Гусев