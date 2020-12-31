В Ярославской области «селедка под шубой» одна из самых дорогих в стране

В Ярославской области стоимость одного из традиционных новогодних салатов «селедка под шубой» выросла по сравнению с прошлым годом на 13,7% и составляет в среднем 166,2 руб., сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Росстата.

По данным Росстата, рассчитавшего предновогодний индекс «сельди под шубой», Ярославская область на третьем месте по росту стоимости ингредиентов, входящих в рецепт салата. На первом месте Алтайский край, где «сельдь под шубой» подорожала на 16,1%, и стоит 178,1 руб., на втором месте – Новосибирская область, в которой цена салата выросла на 13,9% и составила 167,7 руб.

Росстат рассчитывал индекс «сельди под шубой» по следующему рецепту: сельдь соленая – 350 гр., яйцо куриное – 2 шт., майонез – 300 гр., картофель – 400 гр., лук репчатый – 100 гр., свекла столовая – 300 гр., и морковь – 200 гр.

В среднем по стране салат «сельдь под шубой» за год подорожал на 7,4%. По данным Росстата, это выше уровня официальной инфляции.

Антон Антонов