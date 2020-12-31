COVID на Волгу Наиболее заметные события 2020 года в среднем и нижнем Поволжье по версии „Ъ-Средняя Волга“

Нередко в уходящем году поволжские регионы нередко гремели на всю страну. Уголовные процессы, перемены во власти и, конечно, все, что связано с пандемией коронавируса, стало предметом интереса наших читателей. Мы благодарны вам за то, что вы были с нами в этом сложном ковидном году и надеемся, что не разочаруем вас в будущем. „Ъ-Средняя Волга“ напоминает о наиболее заметных событиях 2020 года.



Дело «Сети»

Фото: Максим Буданов, Коммерсантъ

Год начался с резонансного приговора, прогремевшего на всю Россию. Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор семерым пензенским анархистам, проходящим по уголовному делу так называемой террористической организации «Сеть» (запрещена в России). Подсудимым назначили сроки от шести до 18 лет колонии строгого режима. Дело «Сети» пока остается одним из самых громких политических процессов в стране. Подробнее>>>

Удаленка в школах

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

С начала пандемии коронавируса вся страна закрылась по своим квартирам, а школьников отправили на удаленное обучение. Выяснилось, что в Саратовской и других областях нет единых методик преподавания дисциплин дистанционно, каждый учитель самостоятельно выбирает, каким образом будет работать. В итоге, в большинстве школ процесс обучения свелся к самообразованию и дистанционной проверке знаний учеников. Подробнее>>>

Ковидные отставки

Фото: arbuztoday.ru, фото arbuztoday.ru

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал заявление об отставке, не дожидаясь ухудшения статистики по заболеваниям и ответственности за рост заболеваемости и смертности. В правительстве региона заявили, что в Астраханской области отсутствует четкая координация действий министерства и учреждений здравоохранения. Подробнее>>>

Слово митрополита

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Саратовский и Вольский митрополит Лонгин отказался подчиниться властям и закрыть храмы. Он выступил с обращением к прихожанам, в котором осудил решение властей закрыть храмы в пандемию коронавируса и заверил, что этого не произойдет и в пасхальные праздники все храмы будут открыты. Позже Лонгина перевели из Саратовской области в Ульяновскую. Подробнее>>>

Инфекционный центр

Фото: Виктория Пищула

Пандемия показала, что Саратовской области нужна большая инфекционная больница, но денег на нее нет. Власти объявили сбор благотворительных средств, но вскоре стало ясно, что его не удастся достроить без федеральной помощи. За счет благотворительных фондов удалось собрать только 198 млн руб., притом что сами чиновники заявили о необходимых 1,6 млрд руб. Подробнее>>>

Драка в областной думе

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Июньское заседание Саратовской областной думы закончилось потасовкой. Сцепились депутаты Николай Бондаренко (КПРФ) и единоросс Дмитрий Чернышевский. Единороссы заявили, что члены КПРФ сознательно провоцируют оппонентов и решили проверить психическое состояние оппозиционеров. Никакого обследования не произошло, а участники драки были наказаны лишением слова. Подробнее>>>

Врач без халатности

Фото: Максим Коротченко/ТАСС

В октябре суд отменил приговоры в отношении врача астраханской психиатрической больницы Александра Шишлова. Уголовное преследование в отношении господина Шишлова было прекращено за отсутствием состава преступления. Ранее он был признан виновным в халатности за то, что отпустил на амбулаторное лечение пациента, который позже совершил жестокое преступление. Подробнее>>>

Дубовая дорога

Фото: Сергей Петунин

Волгоградские активисты боролись против строительства моста через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» противоречит действующему законодательству. Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). Общая площадь парка — 151,8 тыс. га, на его территории расположены водно-болотные угодья и пойменные дубравы. Подробнее>>>

Редакция Ъ-Средняя Волга