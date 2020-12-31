Марий Эл вошла в число регионов с наименьшим приростом по COVID-19

Марий Эл вошла в число лидеров среди регионов РФ с наименьшим темпом прироста новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что в Марий Эл темп прироста за сутки составил 0,5%. Республика разделила третью строчку среди регионов РФ с наименьшим темпом прироста новых случаев с Новосибирской областью, Алтаем, Ямало Ямало-Ненецким автономным округом, Ханты-Мансийский автономным округом и Ненецким автономным округом.

Лидером в РФ по приросту по COVID-19 оказалась Тува (0,2%). Вторую строчку заняла Еврейская автономная область (0,4%).

"Ъ-Казань"