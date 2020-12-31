Выручка петербургских бань за декабрь снизилась на 37%

В последний месяц года выручка петербургских бань снизилась на 37%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение выручки отмечается и парных Москвы. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Следуя традициям, заложенным в киноленте «Иронии судьбы», за последнюю полную неделю года москвичи потратили на парные более 10 млн рублей, а петербуржцы —6,3 млн рублей. При этом жители Петербурга с каждой неделей декабря посещали бани все реже, в отличие от жителей столицы. По данным эквайринга ВТБ, за последнюю предновогоднюю неделю петербуржцы потратили в банях на 47% меньше.

Что касается покупок авиабилетов, то в этом году жители Москвы откладывали из приобретение на последние дни месяца и потратили на перелеты на 20% меньше, чем тремя неделями ранее.

Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ пояснил, что из-за пандемии к предновогодней традиции посещения бань москвичи относились настороженно. «А вот в Петербург в этом году многие москвичи, вероятно, вопреки традициям, не полетели, поэтому выручка петербургских бань в последнюю неделю декабря снизилась к прошлому году вдвое»,— добавил он.