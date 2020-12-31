Подарите «Миллион добрых слов» на Новый год с Банковской группой СКБ-банка

В канун Нового года, Банковская группа СКБ-банка совместно с Благотворительным фондом «Синара» запускает акцию «Миллион добрых слов», принять участие в которой может каждый житель России. В рамках акции можно оказать поддержку подопечным ассоциации «Особые люди» - детям с особенностями развития и ментальной инвалидностью в Екатеринбурге и Свердловской области. Все желающие могут адресно написать теплые слова, выбрать открытку и отправить подопечным. Также можно пожертвовать денежные средства на ребенка или сделать реальный подарок – в истории каждого описаны его мечты и желания.

«В стремлении к осознанному использованию ресурсов, которыми располагаем, мы отказались от традиционных новогодних подарков и перевели денежные средства в благотворительный фонд. Мы искренне благодарим наших клиентов за участие и предлагаем сделать заботу о людях еще более яркой: достаточно присоединиться к нашей предновогодней акции. Надеюсь, она станет прекрасным началом Нового года, воплощением добра и продолжится дальше, без привязки к праздникам», - поделился Денис Репников, Председатель Правления ПАО «СКБ-банк».

«Слова поддержки вселяют большую радость и придают сил для дальнейших свершений. Мы надеемся, что совместная с Банковской группой СКБ-банка акция привлечет внимание к особенным детям, и вместе мы сможем совершить еще больше добрых дел», – отметила президент БФ «Синара» Наталья Левицкая.

Сделать добро и присоединиться к команде Банковской группы СКБ-банка просто – наведите смартфон на QR-код, либо перейдите на страницу акции.

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