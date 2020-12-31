В развитие Казанского региона ГЖД инвестировали 2,3 млрд рублей

РЖД за январь-ноябрь 2020 года инвестировали в развитие Казанского региона ГЖД свыше 2,3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Значительная часть средств направлена на проекты, связанные с повышением транспортной доступности для населения, обеспечением безопасности движения и увеличением пропускной способности магистрали. В частности, в течение года в регионе обновлено более 23 км железнодорожного пути», — отметил господин Черемнов.

По его словам, в частности, по инвестпрограмме РЖД в 2020 году завершили проект по адаптации вокзала Казань-2 для маломобильных групп. Кроме того, на территории Казанского региона ГЖД отремонтировали 14 14 пассажирских платформ и семь павильонов.

"Ъ-Казань"