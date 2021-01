«Новый проект Miu Miu — это коллекция винтажных платьев»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как бренд внес свою лепту в творческую переработку изделий.

Для того чтобы идти в ногу со временем, уже недостаточно просто заниматься переработкой (recycle) или рапортовать о приближении или достижении zero waste (нулевых отходов) на своем производстве. Лучше recycle может быть только upcycle, то есть переработка или вторичное использование с добавлением стоимости. И в люксе это тоже уже поняли.

Новый проект Miu Miu — Upcycled by Miu Miu — это коллекция винтажных платьев, восстановленных и творчески переосмысленных брендом и, что важно, как это формулируют в компании, «при этом хранящих в себе память оригинальных изделий». В лимитированной коллекции 80 платьев, все разных моделей. Серия пронумерована. Сами перерабатываемые платья — это no name 1930-1980-х, найденные в магазинах винтажа. Купить upcycle-платье можно всего в девяти бутиках Miu Miu в мире. Что приятно, московский в их числе.

Платья неслучайно представили перед рождественско-новогодним сезоном. Они расшиты стразами, жемчужными бусинами и украшены перьями. Ремешки и воротники — в украшениях со стразами, имитирующих бриллианты и изумруды. Рукава у многих нарочито объемные, пуговицы — драгоценные, банты тоже имеются. В общем, платья принцессы, и что важно, экологически ответственной принцессы.