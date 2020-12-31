«Уходящий год испытал рынок жилой недвижимости на прочность»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему выросло число предлагаемых для сдачи объектов.

Уходящий год испытал российский рынок жилой недвижимости на прочность: новые руководители отрасли, переход на дистанционный формат, падение и рост объема продаж. Сказались перемены и на рынке аренды. За год прирост экспозиции в столице без учета присоединенных территорий составил 17%. В топ-3 округов с самым большим выбором вошли Центральный, Южный и Юго-Западный, посчитали аналитики компании «ИНКОМ-Недвижимость».

Одной из причин расширения экспозиции брокеры называют сокращение реальных доходов населения: для поправки личного бюджета собственники жилья зачастую сдают свои объекты в аренду. Еще одна причина — смена стратегий рантье, сдающих квартиры краткосрочно. Вместо сдачи квартир посуточно многие владельцы решили предлагать свои лоты на долгий срок, что также привело к росту конкуренции в сегменте. И в следующем году рынок пополнится новыми вариантами, в том числе жильем, приобретенным в 2020-м на волне ажиотажного покупательского спроса. Предположительно, по мнению экспертов, прирост составит 15%.

Средняя стоимость аренды старомосковских квартир снизилась за 12 месяцев на 10%. Сегодня ставки найма в самых востребованных форматах составляют в среднем 35 тыс. руб. в месяц для однокомнатных квартир и 52 тыс. для двухкомнатных. В первые месяцы нового года эксперты не ожидают радикальных перемен на столичном рынке. Рынок, скорее всего, постепенно стабилизируется, и цены будут регулироваться традиционными параметрами. Если, конечно, на него не повлияют непредсказуемые факторы.