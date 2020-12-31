Для каждой второй компании в Петербурге 2020 год был хуже предыдущего

Каждый второй представитель бизнеса в Петербурге отрицательно оценили 2020 год и отметили, что в целом он прошел для их компаний хуже, чем в 2019. Об этом сообщает Служба исследований компании hh.ru.

Только 26% респондентов оценили уходящий год как более лучший, чем 2019. Как правило, это были представители небольших компаний, с числом сотрудников менее 100 человек. Еще 6% представителей компаний заявили, что не почувствовали разницу между текущим и прошлым годом.

Эксперты добавили, что из-за пандемии на удаленную работу в Петербурге переходили 47% компаний, вернулись в офисы только 18%. 44% временно возвращали сотрудников в офисы. 23% опрошенных отметили негативное влияние на свой бизнес от персонала на «удаленке». Еще 6% негативно оценили такой формат занятости. Что касается оплаты труда, то, по данным опроса, увеличить оклад сотрудникам смогла лишь каждая пятая компания, 9% компаний снизили размер зарплат