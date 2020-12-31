Россия U20 – Швеция U20 прогноз и ставки на матч МЧМ 31 декабря

31 декабря в 5:30 мск российская молодежка сыграет со шведами в заключительном матче группового этапа Молодежного чемпионата мира. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме Россия U20

На МЧМ-2021 команда Игоря Ларионова выиграла у США (5:3), уступила Чехии (0:2) и разгромила Австрию (6:1).

В матче с австрийской сборной россияне впервые реализовали большинство на этом турнире. По этому компоненту «красная машина» занимает третье место с конца после Австрии и Швейцарии.

В какой форме Швеция U20

Для «Тре Крунур» игра с российской командой станет третьей на чемпионате мира. Ранее шведы разгромили Чехию (7:1) и крупно обыграли Австрию (4:0). Спустя сутки после игры с Россией скандинавы встретятся с США.

Подопечные Джоэла Реннмарка лучше всех реализуют лишнего на МЧМ-2021 (5 голов при 9 попытках – 55,56% реализации).

Очные встречи России U20 и Швеции U20

Россияне одолели шведов в полуфинале прошлого МЧМ (5:4 ОТ). В 10 предыдущих официальных очных встречах 7 побед одержали «Тре Крунур», 3 – «красная машина», а 6 игр завершились ничьей в основное время.

На МЧМ-2021 Россия эффективнее шведов реализует атаки (показатели эффективности: 11,54% – 10,38%), лучше нейтрализует меньшинство (85,71% – 75%), но и чаще удаляется (26 – 10 штрафных минут). Вратари сборной Швеции действуют надежнее (показатели непробиваемости: 96,77% – 91,78%).

На что поставить?

Россия не проиграет и ТБ 4,5 за 2.20

Фаворитом матча считается сборная России, но шведы пока идут без поражений. В самом главном противостоянии группы В победит более волевая команда, а у скандинавов большие проблемы со спортивной злостью. «Тре Крунур» утратили игровой ритм, а разгром Австрии укрепил уверенность россиян, которые способны не проиграть в основное время, как и в 4 последних очных встречах на МЧМ. В 6 из 8 последних матчей Россия и Швеция «пробили» тотал 4,5. Сейчас соперники больше полагаются на атаку, чем на оборону, и легко забьют больше 4 шайб на двоих.

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