Верховный суд разрешил взыскивать с банкротов долг, заявленный с опозданием

Верховный суд (ВС) России постановил, что в реестр требований к банкроту можно включать долг, заявленный за пределами установленного законом срока, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение ВС. Соответствующее решение суд вынес в рамках спора «ФК Открытие» и ФСК ЕЭС, чье судебное разбирательство продолжалось больше года.

В 2011–2016 годах «Банк Открытие» (гарант) выдал ФСК ЕЭС (бенефициар) четыре гарантии в обеспечение исполнения АО «Энергострой-М.Н.» (принципал) обязательств по договору подряда. ООО «Энергостройинвест» поручилось перед банком за принципала. В апреле 2017 года ФСК ЕЭС потребовала 1,8 млрд руб. по гарантии, банк не стал платить. Требуемую сумму с банка взыскали через суд, он также перечислил ФСК ЕЭС около 300 млн руб. процентов. В 2019 году «ФК Открытие» заявил регрессное требование к принципалу и «Энергостройинвесту», проходившему процедуру банкротства. Банк через суд потребовал включить 1,8 млрд руб. в реестр кредиторов ООО. Однако суды трех инстанций отказали банку, сославшись на пропуск срока (два месяца с даты публикации о признании банкротом).

ВС России признал решение судов поспешным. Как уточняется в определении ВС, в подобной ситуации «требование добросовестного гаранта считается заявленным в установленный законом о банкротстве срок, если оно предъявлено в течение двух месяцев со дня возникновения права на регресс». Коллегия ВС сочла, что суды неправильно разрешили вопрос о добросовестности банка и преждевременно понизили его требование в очереди кредиторов.

Верховный суд отменил акты нижестоящих судов и направил спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. «При новом рассмотрении спора суду надлежит установить, соответствовали или нет действия банка по отношению к принципалу (его поручителю) принципу добросовестности»,— сообщается в определении ВС РФ.

Подробнее о судебном споре читайте в материале “Ъ” «Гаранты обнуления».