В новый год с новым завтраком

Торт «Прага», красная икра и горячий хаш — бизнесмены рассказали “Ъ FM”, каким видят идеальный завтрак утром 1 января. С рекомендации по блюду первого утра в новом году выступил Сбербанк — там предложили достаточно диетический набор продуктов. И “Ъ FM” решил узнать у предпринимателей, согласны ли они с этими советами и что будут есть сами. Тему продолжит Глеб Силко.

Диетологи Сбербанка утро 1 января россиянам посоветовали провести с яичницей, сухофруктам и стаканом фруктово-овощного смузи. Специалисты считают, что такое оздоровление организму после веселой ночи просто необходимо, и весь нужный комплекс витаминов есть как раз в таком продуктовом наборе. А по мнению владельца компании Mr.Doors Максима Валецкого, лучший похмельный завтрак — совсем не тот, который кажется здоровым на первый взгляд. Избежать неприятных последствий веселой ночи прежде всего поможет жирный, а еще лучше при этом острый суп. Если удастся найти место, где его согласятся приготовить при вас утром 1 января.

«1 января доедать надо то, что не съели вечером — очень традиционный завтрак. Но никаких смузи, сухофруктов, потому что это только вызовет изжогу у человека, желудок которого и так отравлен алкоголем. Только горячий наваристый жирный суп, лучше всего хаш, какой-нибудь харчо. Очень хорошо помогает китайский остро-кислый суп. Я в Калифорнии жил, им всегда лечился. Я тогда еще был молодой и бедный, и у меня еще бывало похмелье. Похмелье — это часть сопротивления организма алкогольному отравлению. С годами, я вас обнадежу, с годами похмелье перестает»,— рассказал Валецкий.

Ресторатор Аркадий Новиков специально готовит себя к Новому году и за некоторое время до праздничной ночи садится на диету. По его словам, лучший завтрак, помимо того, что можно доесть с оставшегося новогоднего стола — это сладкое. «Всегда стол полный, как обычно у всех семей на Новый год, наверное, все делают всевозможные салаты. Знаете, что я бы съел? Вы не поверите — я заказываю на Новый год всегда торт “Прага” в основном. Мне нравится не приготовленный в ресторане, а именно традиционный, как раньше готовили, в Советском Союзе еще. Мы покупаем его в магазине. Вряд ли его буду есть на Новый год именно в ночь, но я знаю, что утром 1 числа на завтрак я 100% буду есть этот торт, причем не один кусок, а два, может быть, и больше, чтобы взять и наесться. Вот говорю сейчас — у меня слюна течет»,— поделился Новиков.

А ресторатор Дмитрий Левицкий считает, что планировать что-то на 1 января почти преступно, ведь тогда придется строго расписать и сам праздник: «Мне кажется, последнее дело – планировать завтрак 1 января, потому что это означает, что нужно планировать 31 декабря, а тогда все получается достаточно скучно. Поэтому я обычно не планирую завтрак 1 января, но в принципе, если честно, действую, как мне кажется, по методике большинства россиян, и мы с утра едим то, что осталось на столе 31 декабря. Остается много разного, интересного, вкусного, так что замещать это смузи или яичницей, честно говоря, обидно».

А вот диетологи говорят, что какого-то «волшебного» блюда, способного помочь восстановить силы после бурного веселья, не существует. К организаму стоит отнестись бережно и утром 1 января не перегружать его тяжелой пищей, рекомендует диетолог Дарья Русакова: «Многие будут трапезничать всю ночь. Еда еще не успевает перевариться, поэтому чувство сытости будет у многих присутствовать и утром, и днем.

Поэтому тяжелую, жирную пищу я бы не рекомендовала.

Завтрак будет поздним, желательно, чтобы он был легким: кисломолочные напитки, либо несладкие творожные десерты со свежими ягодами и фруктами. Также старайтесь больше употреблять жидкости, чистой воды, также допускаются чай, кофе, тонизирующие напитки, которые поспособствуют тому, чтобы взбодриться и начать день заново».

Совпадение ли, но на днях Владимир Путин подписал законопроект о возвращении в страну вытрезвителей. Однако пока не ясно, какое блюдо на завтрак там будут предлагать постояльцам.