Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о том, насколько взвешенным было решение, принято брендом.

В среду компания «Хонда Мотор РУС» объявила о том, что через год официальные дилеры японской марки перестанут получать новые машины. Иными словами, в 2022 году новый автомобиль Honda купить у нас будет уже нельзя. Официальная формулировка звучит так: принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.

Накануне нового года, когда каких-то значимых событий не происходит, а читать про пандемию все уже подустали, многие мои коллеги преподнесли новость о том, что Honda покидает российский рынок, чуть ли не как событие года. Между тем то, что произошло, произошло весьма логично и, скажем так, без надрыва. Сегодня в России Honda представлена всего двумя моделями — кроссоверами CR-V и Pilot. В этом году было продано всего 1,5 тыс. машин. Для сравнения: в США за 2019 год новых автомобилей марки Honda разошлось 1,5 млн. Основные рынки для компании — это именно Северная Америка и юго-восточная Азия. И потому, если и надо удивляться решению Honda, то в том плане, почему оно было принято только сейчас.

Хотя, конечно же, немножко жалко. Я помню, какой культурный шок испытал в середине 2000-х, когда вживую увидел на улице новый Civic — не машина, а летающая тарелка. Спустя какое-то время я сам довольно долго ездил на Honda Accord, красивом, удобном и быстром автомобиле, который поставлялся к нам в том числе с двигателем V6, но именно по двум патрубкам выхлопной системы она была особенно привлекательна для угонщиков.

«Хонда Мотор РУС» продолжит обслуживать уже проданные автомобили, а также сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники — бензогенераторы, снегоуборщики. Но это, согласитесь, немножко не то. Это все равно что ставить рядом застроенную многоэтажками территорию ЗИЛ и самосвалы с голубой кабиной и эмблемой «ЗИЛ», которые еще продолжают развозить дрова по дорогам Подмосковья.