На Кубани в 2020 году благоустроили 316 общественных территорий

В Краснодарском крае в 2020 году благоустроили 316 общественных и дворовых территорий в 73 городских и сельских поселениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным властей, самыми крупными реализованными проектами стали парк в станице Васюринской, зона отдыха в Каневском районе (общая площадь – 42 тыс. кв.м) и сквер вдоль набережной в Белореченске, а также сквер на ул. Турчанинова в Лабинске.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, среди всех общественных территорий, 76 было благоустроено за счет федеральных средств по проекту «Жилье и городская среда». Еще 235 объектов реконструировали за средства муниципальных образований и внебюджетных источников.

Общественные территории, на которых велось благоустройство, отбирались на основании рейтингового голосования в прошлом году: жители сами определяли, какой сквер или парк будет приведен в порядок.

Администрация Кубани отмечает, что на 2021 год уже отобрано 260 общественных территорий для дальнейшего благоустройства. Всего за пять лет планируется таких объектов будет более 1000.

Алексей Белянин