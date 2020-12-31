Назначен новый директора краевого «Автовокзала»

ПКГУП «Автовокзал» сменило руководителя. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 30 декабря краевое предприятие возглавляет Олег Кучевасов, ранее занимавший должность главного инженера ПКГУП. На посту директора он сменил уроженца столицы Николая Батышева, который руководил «Автовокзалом» с августа этого года. Как сообщили “Ъ-Прикамье” в министрестве транспорта Пермского края, господин Батышев покинул должность по семейным обстоятельствам и собирается вернуться в Москву.

Отметим, увольнение прежнего директора произошло на фоне борьбы «Автовокзала» с частными перевозчиками за место на рынке. ПКГУП «Автовокзал» сегодня управляет сетью автовокзалов и пересадочных пунктов в Прикамье. В 2021 году его планируется реорганизовать в ООО или ОАО с госучастием и создать на его базе краевой автопарк. Власти региона планировали, что предприятие займет 25% рынка пригородных перевозок. В ноябре «Автовокзал» выиграл конкурсы на обслуживание шести автобусных маршрутов Пермской агломерации. Однако перевозчики, которые ранее обслуживали эти линии, не согласились прекращать работу на них и обратились с исками в Пермский краевой суд. Истцы смогли добиться наложения обеспечительных мер, в результате чего краевой перевозчик вынужден был прекратить работу на четырех маршрутах.

Ранее в краевом минтрансе произошли существенные кадровые перестановки. В середине ноября покинул пост возглавлявший министерство с 2017 года Николай Уханов. Его место занял бывший учредитель ООО «ДСТ-Пермь», замдиректора ГК «Пермавтодор» Андрей Алякринский. На прошлой неделе сменился замминистра — начальник управления дорожного хозяйства. Вместо Михаила Кириллова, члена команды Николая Уханова, им был назначен Павел Румянцев. Со вчерашнего дня к исполнению обязанностей приступил новый директор ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков. Он сменил Сергея Сабурова, также члена команды экс-министра.