В ЯНАО еще 168 человека заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) было зарегистрировано 223 новых случая заражения инфекцией COVID-19, 3 человека скончались, 241 заболевших выздоровело, сообщил региональный оперштаб.

За весь период пандемии на Ямале заразились 32 106 человека, из них 24 843 выздоровели, 541 заболевший скончался.

В России за сутки было зарегистрировано 27 747 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 159 297 человек. Более 2,5 млн человек выздоровели, 593 пациента скончались.

Ирина Пичурина