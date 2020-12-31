В Тюменской области коронавирусом заразились еще 160 человек

За последние сутки на территории Тюменской области инфекцией COVID-19 заразились 160 человек, 169 пациентов выздоровели, сообщил оперштаб региона.

Таким образом, на 31 декабря в Тюменской области подтверждено 23 365 случаев заражения коронавирусом. Почти 21 тыс. пациентов уже выздоровела, 198 человек скончались.

В России за сутки было зарегистрировано 27 747 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 159 297 человек. Более 2,5 млн человек выздоровели, 593 пациента умерли.

Ирина Пичурина