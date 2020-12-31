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За сутки в Петербурге выявлено 3758 новых случаев коронавируса

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено 3758 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в городе заболели в общей сложности 242 124 человека, из которых 148 447 выздоровели, 7694 — скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 84 смертельных случая от коронавируса. Об этом утром 31 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Обследование на COVID-19 за минувший день прошел 39 161 петербуржец. Под медицинским наблюдением находятся 825 человек, из них 527 — на самоизоляции, 298 — контактные.

По России в целом общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 159 297 (прирост за сутки — 27 747). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 2 554 340 человек, 57 019 пациентов умерли.

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