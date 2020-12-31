Экологическое благополучие

В последнее время экологическая повестка серьезно отражается на деятельности крупных компаний: они включают реализацию целей устойчивого развития в корпоративную стратегию, создавая под это отдельные департаменты. Об увеличении значения корпоративной ответственности, в том числе в условиях пандемии, ESG-стратегии как драйвере устойчивого развития бизнеса, а также объединении участников рынка для достижения экологического благополучия поговорили участники онлайн-конференции «Устойчивое развитие бизнеса», организованной ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.

Покинуть замкнутый круг

Ускоренная урбанизация и индустриализация экономики оказывают негативное влияние на окружающую среду. «Эти факторы приводят к увеличению объема выбросов углерода в атмосферу и изменению климата, что в конечном итоге ведет к необходимости использования большего количества энергоресурсов. Это замкнутый круг»,— считает Джулия Воль, менеджер по устойчивому развитию группы компаний Rockwool. По ее словам, проблемы переизбытка или недостатка тепловой энергии, шума, загрязнения воздуха и высокой оплаты за коммунальные платежи в крупных городах входят в число главных факторов, которые влияют на здоровье и качество жизни. «Они еще больше обострились во время карантина, когда людям пришлось проводить гораздо больше времени в своих домах»,— добавляет она. Эксперт Джулия Воль отмечает, что компания Rockwool, которой уже более 80 лет с 2016 года активно задействована в решении глобальных проблем, связанных с экологией, и вносит вклад в реализацию глобальных целей ООН в области устойчивого развития. «Климат — один из важных аспектов деятельности компании. Так, наш продукт — каменная вата для звуко- и теплоизоляции — позволяет сохранить в 100 раз больше углерода, чем расходуется при ее производстве»,— отмечает эксперт, добавляя, что камень — неисчерпаемый природный ресурс. Джулия Воль объясняет, что каменная вата используется при строительстве нового жилья и ремонте старого, позволяя сохранять в три раза больше энергии, а в частных домах экономит до 50% энергии. «Теплоизоляция снижает потребление энергии, используемой при охлаждении и отоплении здания, и, как следствие, уменьшает выбросы углекислого газа в атмосферу. Таким образом сокращаются материальные затраты на энергоресурсы и создается более безопасная среда обитания, поскольку снижаются выбросы парниковых газов в атмосферу и уменьшается концентрация загрязняющих окружающую среду веществ»,— добавляет Джулия Воль. Помимо повышения экологичности собственной продукции, в компании стремятся улучшать эти показатели и на собственном производстве. «В ближайшие 15 лет мы планируем снизить выбросы CO2 на 38%, используя альтернативные технологии и инновации»,— резюмирует она.

Будучи одной из самых загрязняющих отраслей, строительство привносит на мусорные свалки около трети отходов. «При этом каменная вата может перерабатываться бесконечное количество раз, не теряя своего качества. Наша компания протестировала прием остатков каменной ваты, образующихся в процессе монтажа теплоизоляции и ремонта кровель, и ее переработку на собственных предприятиях. Ранее эта технология использовалась за рубежом, но сейчас появилась и на заводе в городе Выборге, Ленинградской области. Помимо очевидной пользы для экологии, это еще и выгодно для подрядчиков — исполнителей работ, поскольку вместо утилизации они могут сдать остатки продукта обратно производителю»,— делится планами госпожа Воль, добавляя, что этот сервис вызвал значительный интерес.

Еще один серьезный аспект, связанный с влиянием климата на жизнь людей,— это возрастающее число пожаров в домах. Более 50% заложников огня, не успев выбежать на улицу, гибнут вследствие удушья от угарного газа. По словам Джулии Воль, каменная вата способна выдержать температуру более 1000 °C, выступая барьером для распространения огня. Кроме того, при воздействии высоких температур материал не образует дыма и не выделяет вредные для здоровья или отравляющие вещества. «Это дает возможность спасателям приехать на вызов и спасти жизни людей и их имущество»,— добавляет она.

Всесторонняя ответственность

«Десятого ноября текущего года “Сбер” утвердил стратегию своего развития»,— напоминает Наталья Геннадьевна Гордеева, советник председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», добавляя, что стратегия ESG стала ее неотъемлемой частью, являясь модификацией стратегии устойчивого развития в финансовом секторе. В соответствии с ней банк берет на себя экологическую, социальную и корпоративную ответственность, направленную на заботу о сотрудниках, инвесторах, обществе и государстве. «В настоящее время как в нашей стране, так и во всем мире инвесторы все чаще обращают внимание не только на финансовые показатели тех или иных компаний, но и на то, какой углеродный след они оставляют в результате своей деятельности, какие социальные программы и инициативы поддерживают и внедряют»,— добавляет Наталья Гордеева. Так, чем больше компании посвящают времен решению данных проблем, тем сильнее интерес инвесторов к их акциям и облигациям. «Об этом свидетельствует и мировая, и российская биржевая статистика»,— заключает эксперт.

Наталья Гордеева отметила, что, следуя стратегии ESG, «Сбер» активно развивает свои цифровые сервисы, направленные на уменьшения числа дебетовых и кредитных пластиковых карт, предлагая клиентам их цифровые аналоги. «В первую очередь, это удобство и безопасность. Цифровую карту нельзя потерять. Кроме того, по подсчетам наших специалистов, переход на “цифру” спасает экологию России от пяти тонн пластика в год»,— говорит она. Также «Сбер» нацелен на сокращение неоправданного расходования бумаги. «Цена отказа от печати чека на бумаге очень высока. Ее можно сравнить со спасением семи Летних садов Петербурга в год»,— добавляет Наталья Гордеева. Также немаловажно использовать электронный документооборот не только при взаимодействии с клиентами, но и внутри компании, поясняет она.

Советник председателя напоминает, что «Сбер» поддерживает проекты модернизации систем ЖКХ и транспорта в СЗФО. «В частности, компания профинансировала проекты ряда перерабатывающих предприятий, и множество аналогичных находится сейчас на рассмотрении. А в Карелии банк поддержал инициативу правительства по очистке скал от вандальных надписей, в результате чего было очищено 30 тыс. кв. м скальных пород на 80 участках дорог»,— рассказывает она.

Среди прочих проектов «Сбера» — подключение 400 школ СЗФО и 2 тыс. по стране к школьной цифровой платформе, разработка программы, которая при помощи нейросети помогает определить степень поражения легких при коронавирусе и используется в ряде больниц Петербурга, а также онлайн-теста, оценивающего риск осложнений при COVID-19.

«Mars уже очень давно инвестирует в устойчивое развитие, объем средств, выделенных на эти цели, измеряется миллионами долларов. В 2020 году компания выделила 20 млн долларов на поддержку героев пандемии — врачей и медицинского персонала, а также остро нуждающихся местных сообществ. В России объем финансирования, выделенный на борьбу с первой волной распространения коронавируса, составил около 50 млн рублей»,— рассказывает Анастасия Тимошина, директор по корпоративным отношениям Mars Petcare. По ее мнению, бренды рискуют стать неактуальными, если не включают социальную миссию в свою глобальную повестку.

Госпожа Тимошина также указала на участие компании в проекте «Львиная доля» по поддержке бездомных питомцев и сохранению исчезающих видов. «Программа объединяет компании, использующие в своей рекламе образы животных, с целью отчислений части рекламного бюджета на финансирование инициативы»,— говорит она. Также во время пандемии, когда особенно остро встал вопрос содержания и заботы о собаках в ситуации, когда их хозяева находятся на карантине и не могут покидать дом, Mars профинансировала проект «Собака-гуляка», в рамках которого нуждающимся людям бесплатно предоставлялись профессиональные услуги по выгулу домашних питомцев.

Важность саморегулирования

Во время пандемии стратегия компании в области экологии не изменилась, а, скорее, приобрела новое значение, уверены эксперты. «JTI вносит вклад в устойчивое развитие в более чем 130 странах мира. Наша стратегия основана на четырех основных направлениях, среди которых продукция и услуги, люди, сеть поставок, а также регуляторная среда и незаконная торговля. И важнейшей составляющей являются вопросы экологического благополучия»,— отмечает Доната Королецкая, менеджер по устойчивому развитию «JTI Россия». К 2030 году компания планирует на 35% снизить выбросы парниковых газов, сократить потребление воды на 15% и на 20% уменьшить объем отходов производства. «Компания относится к себе зачастую гораздо строже, чем это предписывает законодательство. Так, JTI инвестировала более 2 млн долларов в оборудование на фабрике “Петро” в Санкт-Петербурге, предназначенное для устранения промышленных запахов»,— рассказывает госпожа Королецкая.

Эксперт напомнила о так называемом «Зеленом кодексе», основанном на принципах социальной ответственности и позволяющем участникам рынка делиться практиками и обсуждать наболевшие точки. Он был разработан JTI при поддержке Санкт-Петербургской международной бизнес-ассоциации (SPIBA). «К данной инициативе уже присоединилось 14 предприятий Петербурга. Являясь хорошим элементом саморегулирования, кодекс мотивирует компании превышать установленные законом нормы на добровольных началах, что приводит к уменьшению экологических рисков, а также к благополучию и развитию региона»,— объясняет госпожа Королецкая. По ее словам, для дальнейшего развития обозначенных идей необходимо как стимулирование других участников рынка присоединяться к «Зеленому кодексу», так и поддержка федеральных регуляторов

Об объединении участников рынка для достижения целей устойчивого развития рассказала и Марина Вашукова, исполнительный директор ассоциации «Национальная сеть Глобального договора». «Глобальный договор на текущий момент объединяет уже 14 тыс. участников из 110 стран мира. Причем повестка переместилась уже в сферу стратегии операционной деятельности и долгосрочного планирования на уровне задач и индикаторов»,— сообщает она, добавляя, что прогресс состоит не только в привлечении бизнеса, но и в усилении его вовлеченности. При этом, по словам госпожи Вашуковой, участники научились о своей вовлеченности в том числе и отчитываться. Она отмечает, что если ранее не существовало самостоятельных подразделений, отвечающих за устойчивое развитие, то сейчас под это создаются целые департаменты, деятельность которых координируется зачастую на уровне вице-президентов компании. «И это распространенное и нарастающее явление»,— утверждает госпожа Вашукова.

Мария Кузнецова