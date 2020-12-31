На Кубани выявили 194 случая коронавируса за последние сутки

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 194 человек. Согласно сводке регионального оперативного штаба, заболели 103 женщины, 91 мужчина, в том числе восемь детей. Самому младшему пациенту один месяц, самому старшему — 91 год. Общее число заболевших за все время пандемии оставляет 27 729 человека, из них 2 270 детей. С марта месяца от осложнений коронавируса в регионе скончались 930 жителей. За последние сутки умерли 15 человек в возрасте от 50 до 88 лет. Летальные случаи зафиксированы в медучреждениях Краснодара, Новороссийска, Лабинска, Сочи, Северского, Крымского, Тихорецкого районов.

В Краснодаре за последние 24 часа вирус обнаружен у 62 человек. В Сочи зафиксировано 19 инфицированных. В Курганинском районе заболели 14 человек. В Темрюкском – 11, в Геленджике - 10, в Белореченском районе - девять, в Новороссийске - восемь. По семь новых случаев заболевания выявили в Апшеронском районе и Горячем Ключе. В Туапсинском и Тихорецком районах - по шесть. В Ейском районе пятеро новых пациентов. По четыре человека заболели в Староминском и Мостовском районах. По три случая заболевания зарегистрировано в Анапе, Славянском, Усть-Лабинском и Павловском районах. В Красноармейском и Тимашевском районах - по два. В Армавире, Брюховецком, Кавказском, Крыловском, Отрадненском и Щербиновском районах - по одному.

По данными министерства здравоохранения Краснодарского края, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 488,5.

В стационарах проходят лечение 1 568 пациентов с COVID-19, на дому лечатся 6 564 человека. 132 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро – на ЭКМО.

Согласно оперативной информации федерального оперштаба по противодействию коронавирусу, в России за минувшие сутки выявили 27 747 случаев коронавируса. Зафиксировано 593 летальных исходов. За все время пандемии коронавируса в России выявлено 3 159 297 случаев заболевания.

Наталья Решетняк