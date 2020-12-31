В Свердловской области от COVID-19 за сутки умерли 18 человек

На территории Среднего Урала за минувшие сутки из-за коронавирусной инфекции умерли 18 человек, сообщил информационный центр по COVID-19. Таким образом, в регионе повторился рекорд смертельных исходов с начала пандемии — ранее в регионе 18 пациентов скончались 13 декабря.

На 31 декабря в регионе подтверждено 58 582 случая заражения COVID-19. Более 50,5 тыс. пациентов уже выздоровели, 1 509 человек умерли.

Напомним, в Свердловской области до 18 января действует режим самоизоляции. Предприятиям региона рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул.

Ирина Пичурина