В Татарстане выявили 95 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки выявили 95 новых случаев COVID-19, из которых один оказался завозным, остальные — контактными. 27 человек доставлены в больницы, 68 лечатся на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — двое детей и 25 человек старше 60 лет. В Казани выявили 29 новых случаев, в Набережных Челнах — 15, в Нурлатском районе — 13, в Чистопольском — семь, в Нижнекамском — пять, в Алексеевском, Буинском — по четыре, в Альметьевском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском — по два, в Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Высокогорском, Заинском, Кукморском, Лениногорском, Сабинском и Тукаевском — по одному.

Всего по итогам 2020 года в Татарстане выявили 13 284 случая коронавируса. Излечились 10 719 человек, включая 21 человека за сутки. Скончались 189 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"