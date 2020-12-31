Воронежская ГК «Развитие» проиграла суд с ДИЗО за 2 га у водохранилища

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд 25 декабря удовлетворил апелляционную жалобу департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронежской области на июльское решение той же инстанции в споре с ГК «Развитие» экс-депутата регионального парламента Сергея Гончарова о 2 га около местного водохранилища. О новом решении апелляции, опубликованном 28 декабря, сообщил DeFacto.

Как уточняет портал, согласно новому определению апелляции, заключенный в 2019 году между «Развитием» и компанией «Омега» договор аренды 2 га около дома №21 на улице Гаршина, 21 (левый берег воронежского водохранилища) признан недействительным. Суд установил, что руководство ГК знало, что первый арендатор участка — ПСК «Адрем» — выиграла в 2017 году право именно личного исполнения этой земли. То, что «Развитие» уже начало осваивать участок во время судебного спора, апелляция посчитала предпринимательским риском застройщика.

Компания «Адрем» выиграла аукцион на право аренды на семь лет участка в 2017 году с годовой платой 13,9 млн руб. Однако в феврале 2019-го это право перешло к «Омеге» по мировому соглашению в рамках разбирательств об обращении взыскания на предмет залога. В сентябре того же года уже между «Омегой» и «Развитием» был заключен договор займа, в рамках которого право аренды участка перешло ГК в качестве залога. ДИЗО подал иском в арбитраж в январе 2020-го, посчитав, что оба договора переуступки прав были заключены вопреки ГК РФ. В середине июня воронежский арбитраж отказал департаменту в удовлетворении иска, в середине июля это решение поддержала апелляционная инстанция. Но 28 июля ДИЗО подал жалобу, которая оказалась удовлетворена только 25 декабря после многочисленных ходатайств и отзывов по делу.

О споре ГК «Развитие» с мэрией Воронежа за еще один участок на Левом берегу Воронежа, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков