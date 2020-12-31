В Свердловской области выявили 394 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки на территории Свердловской области коронавирусом заразились 394 человека, выздоровели 400 заболевших, скончались 18 пациентов, сообщил информационный центр по коронавирусу.

Таким образом, на 31 декабря в регионе подтверждено 58 582 случая заражения COVID-19. Более 50,5 тыс. пациентов уже выздоровели, 1 509 человек умерли.

В России за сутки было зарегистрировано 27 747 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 159 297 человек. Более 2,5 млн человек выздоровели, 593 пациента скончались.

Ирина Пичурина