В Новороссийске восстановили права 400 дольщиков ЖК «Одиссей»

В Новороссийске ввели в эксплуатацию ЖК «Одиссей» от застройщика ООО «Кубаньжилстрой». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, органом регионального строительного надзора подтверждено его соответствие проектной документации и требованиям градостроительного законодательства. В результате восстановлены права порядка 400 граждан.

Как отмечается в сообщении надзорного ведомства, строительство ЖК на улице Мурата Ахеджака началось в 2013 году с привлечением средств дольщиков. В 2017 году работы приостановили, в том числе по причине нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства. В отношении недобросовестного застройщика возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как писал “Ъ-Кубань”, дольщики и юридические лица продолжают подавать требования к новороссийскому застройщику ООО «Кубаньжилстрой». Компания возводила ряд объектов на территории города-героя, в числе которых ЖК «Посейдон», ЖК «Суджук-Кале» и ЖК «Одиссей». По состоянию на 28 февраля 2020 года общая сумма требований к строительной компании составила 1,64 млрд руб.

Наталья Решетняк