После ледяного дождя тротуары и дороги Воронежа обработали более 1,2 тыс. тонн песко-соляной смеси

Для обработки тротуаров и дорог в ночь на 31 декабря воронежские коммунальщики использовали 1271 тонн песко-соляной смеси. Как сообщили в мэрии города, это основной вид работы, который выполняли районные комбинаты благоустройства прошедшей ночью.

В администрации города уточнили, что вчера после обеда начался ледяной дождь, который с разной степенью интенсивности продолжался в Воронеже до поздней ночи. «Это одно из самых сложных природных явлений, так как все поверхности моментально покрываются льдом. Поэтому основным видом работы стала именно обработка тротуаров и дорог противогололедными материалами. В работах в ночную смену было задействовано 169 единиц техники. Уборка города и обработка тротуаров, дорог продолжается»,- заверили в мэрии.

Накануне, в ходе оперативного совещания по готовности коммунальных служб к длительным новогодним праздникам градоначальник Вадим Кстенин потребовал от руководителей районных управ «лично контролировать вопросы санитарного состояния территорий»: «Это касается не только уборки снега и обработки улиц, но и контейнерных площадок – в случае их переполнения необходимо оперативно реагировать и понуждать ответственных к своевременному вывозу. Это касается также каких-либо локальных проблемных ситуаций с подачей коммунальных услуг. Вы должны предпринять максимальные усилия, чтобы новогодние праздники воронежцы провели в комфортных условиях и их ничто не омрачило».

Каким оказался Белгород после ледяного дождя, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий