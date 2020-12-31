Девять человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области от коронавируса скончались девять человек: шестеро мужчин в возрасте от 51 до 71 года и три женщины 65 до 77 лет. Всего с начала пандемии умерли 967 человек, сообщает местный оперштаб.

По данным на 31 декабря, в регионе зарегистрировано 27 885 случаев заражения COVID-19 (+149 за сутки), 23 996 пациентов выздоровели (+238). В инфекционных стационарах Новосибирска с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус проходят лечение 1 765 заболевших, в больницах районов — 1 114. Всего госпитализированы шесть детей. В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 28 пациентов.

В регионе проведено более 1 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Екатерина Лукашевич