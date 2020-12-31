Правительство РФ постановило создать ОЭЗ «Авангард» в Омской области Заявлены четыре якорных резидента с инвестициями свыше 23 млрд руб.

В Омской области будет создана особая экономическая зона «Авангард». Минэкономразвития РФ поручено заключить соглашение о создании ОЭЗ с правительством Омской области, следует из постановления правительства РФ.

На первом этапе создания ОЭЗ заявлены четыре якорных инвестора с инвестициями свыше 23 млрд. руб., сообщает правительство Омской области. Все якорные резиденты уже заключили соглашения.

Ранее власти региона сообщали, что якорными резидентами ОЭЗ станут «Газпромнефть – Битумные материалы», ГК «Титан» и «Основа-Холдинг».

Под проект выделена территория - 494 га - в северо-западном промышленном районе Омска. Единственным учредителем ОЭЗ «Авангард» является Омская область.

Оксана Павлова