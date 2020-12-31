В Чебоксарах с 1 января вырастет стоимость проезда

В Чебоксарах с января 2020 года вырастет стоимость проезда в троллейбусах и автобусах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цена проезда в троллейбусах будет составлять 26 руб. за наличный расчет и 22 руб. за безналичный вместо нынешних 22 руб. и 20 руб., соответственно. В автобусах тариф вырастет с 25 руб. до 27 руб. за наличный расчет с 21 руб. до 23 руб. за безналичный.

Стоимость проездных билетов на троллейбус для взрослых увеличится с 900 до 1 тыс. руб., для школьников и студентов — с 650 до 725 руб.

"Ъ-Казань"