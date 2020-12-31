Геологи нашли новые источники пресной воды для Геленджика

В Геленджике в ходе разведывательных работ геологи обнаружили воду в двух пробных скважинах из трех. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

«Взятые пробы показали, что она хорошего качества. Гидрогеологи подчеркнули, что потребуется определенное время для полного анализа полученных данных», - отметили в городской администрации.

Как писал "Ъ-Кубань", в Геленджике геологи ищут запасы подземных пресных вод на пяти участках. Работы идут в границах Дивноморского водозабора. Власти Геленджика заключили соответствующее соглашения с АО «Росгеология». Предварительные данные подтвердили запасы воды.

Кроме того, «Концессии водоснабжения Геленджика» занимается соединением двух водоснабжающих веток города, что позволит направлять часть воды, поставляемой Троицким групповым водопроводом, жителям Толстого мыса. Также резервным водоисточником для Геленджика определено Пшадское месторождение. Предположительно, оно может давать муниципалитету до 40 тыс. кубов воды в сутки. На подготовку технико-экономического обоснования проекта в бюджете курорта заложено 20,5 млн руб.

Наталья Решетняк