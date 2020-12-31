В Красноярском крае четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Пожар произошел в частном жилом доме в поселке Агинское (Красноярский край) 31 декабря. По предварительным данным следственного комитета, погибли четыре взрослых человека, сообщает пресс-служба регионального главного управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании одноэтажного дома по улице Садовой поступило в 01:04 (мск), горела кровля здания. В 2:16 (мск) пожар на площади 48 кв. м локализовали, в 03:27 (мск) — ликвидировали.

«На тушение привлекалось 22 человека, семь единиц техники, из них от МЧС России 11 человек, три единицы техники»,— рассказали в пресс-службе.

Предварительная причина инцидента уточняется.

Екатерина Лукашевич