Amazon купила одного из крупнейших производителей подкастов — Wondery

Компания Amazon приобрела одну из последних крупных независимых платформ подкастов — Wondery, она станет частью Amazon Music, сообщается на сайте компании. Сумма сделки не раскрывается.

«Amazon Music Wondery сможет предоставлять еще более качественный, инновационный контент и продолжать свою миссию по созданию мира развлечений и знаний для своей аудитории»,— сказано в сообщении Amazon. В компании отметили, что после закрытия сделки для слушателей ничего не изменится, они смогут получать доступ к подкастам, как ранее.