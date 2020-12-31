04 января, понедельник
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Amazon купила одного из крупнейших производителей подкастов — Wondery

Компания Amazon приобрела одну из последних крупных независимых платформ подкастов — Wondery, она станет частью Amazon Music, сообщается на сайте компании. Сумма сделки не раскрывается.

«Amazon Music Wondery сможет предоставлять еще более качественный, инновационный контент и продолжать свою миссию по созданию мира развлечений и знаний для своей аудитории»,— сказано в сообщении Amazon. В компании отметили, что после закрытия сделки для слушателей ничего не изменится, они смогут получать доступ к подкастам, как ранее.

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