В Омской области риэлтора обвинили в махинациях с маткапиталом на 17 млн рублей

Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Омской области направило на рассмотрение суда уголовное дело руководителя ООО «Литера» Александра Скачкова. Как рассказали в ведомстве, риэлтору предъявлено обвинение в 38 эпизодах мошенничеств со средствами маткапитала (ст. 159.2 УК РФ), по версии следствия, за три года (с 2015-го по 2018 год) он похитил из госказны более 17 млн руб.

Как указывается в деле, риэлтор предоставлял в подразделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) липовые документы о предоставлении займов на приобретение жилья владельцам сертификатов на материнский капитал.

Обвиняемый от имени ООО «Литера» заключал с владельцами сертификатов договоры займа, фактически оставляя заемные денежные средства у себя.

После того, как ПФР перечислял в ООО «Литера» бюджетные средства в счет возврата займов, выданных владельцам сертификатов, Александр Скачков передавал часть из выданных в заем денежных средств клиентам, а остальную часть якобы оставлял себе.

В управлении СКР сообщили, что в ходе следствия риэлтор вину не признал, в счет возмещения причиненного ущерба наложен арест на автомобиль обвиняемого Mitsubishi Outlander и его долю в уставном капитале фирмы «Литера».

Илья Николаев