Бывший вице-премьер Республики Алтай помещен в СИЗО

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай изменил меру пресечения бывшему вице-премьеру Республики Алтай Роберту Пальталлеру. Домашний арест по ходатайству органов предварительного расследования заменен ему на содержание под стражей, сообщается на сайте суда.

Пресс-служба суда уточнила, что Роберт Пальталлер нарушил домашний арест. Он был взят под стражу в зале суда. «Установлено, что в настоящее время Пальталлер подозревается в совершении трех особо тяжких должностных преступлений»,— сообщает пресс-служба.

Ранее “Ъ-Сибирь” сообщал, что Роберт Пальталлер обвиняется в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Ему инкриминируются деяния по п. «в» ч. 3 cт. 286 УК РФ, совершенные в 2017–2019 годах. В частности, речь шла о том, что господин Пальталлер подписал акты о приемке работ по строительству системы оснежения на горнолыжном комплексе «Манжерок» Подрядчику — АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию РА» (АИЖК) — было выплачено за незавершенные на объекте работы около 505 млн руб., в том числе 94 млн руб. за работы, к которым тот даже не приступал. Сроки строительства были сорваны.

Оксана Павлова