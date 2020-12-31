В Кузбассе три года колонии получил глава строительной компании, обманувший дольщиков

В Кемерове соучредитель и директор строительной компании ООО «Тибет СВ» получил три года исправительной колонии и штраф 700 тыс. руб. за обман 181 дольщика.

Прокуратура Кемеровской области сообщила, что обвиняемый с марта 2012 по декабрь 2016 года с использованием служебного положения похитил вверенные ему денежные средства дольщиков многоквартирного дома.

Ущерб составил 180 млн. руб.

В 2019 году губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что властям удалось договориться с застройщиком, «СДС-стрй», чтобы достроить дом-долгострой в Кемерово, дольщики которой пострадали от действий компании «Тибет-СВ».

Оксана Павлова