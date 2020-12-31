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СКА проиграл в гостях «Йокериту» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита». Игра, состоявшаяся на «Хартвалл Арена» в Хельсинки, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Единственную шайбу в составе армейцев Петербурга забросил Евгений Тимкин.

СКА уходит на новогодние каникулы, по-прежнему занимая вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч петербургская команда проведет 5 января — также в гостях против минского «Динамо».

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