Росстат улучшил оценку роста ВВП за 2018 и 2019 годы

Росстат пересмотрел оценку роста российской экономики в прошлом году до 2,0% с 1,3%, а в 2018 году — до 2,8% с предыдущих оценок 2,5% и 2,3%. В абсолютных величинах ВВП по итогам 2019 года составил 109,193 трлн руб., по итогам 2018 года — 103,862 трлн руб., следует из данных статистической службы.

«Уточнения оценок ВВП за 2018 и 2019 годы связаны с получением годовых данных за 2019 год по итогам федеральных статистических наблюдений, а также детальной информации из отчета об исполнении бюджетов»,— объясняет переоценку Росстат.

Ранее в декабре Росстат пересчитал оценку спада ВВП в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и улучшил ее на 0,2% — до 3,4%. Переоценка произошла из-за актуализации первичной статистической отчетности предприятий.

По прогнозу ЦБ, падение ВВП России по итогам 2020 года составит 4–5%, в 2021 году — от 3–4%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что спад экономики составит более 4%.