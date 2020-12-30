В новогодние праздники медучреждения Кубани продолжат бесперебойную работу

В Краснодарском крае в период новогодних каникул из-за сложной ситуации, связанной с коронавирусом, медицинские организации будут осуществлять бесперебойную работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ежедневно с 9.00 до 16.00 будут работать поликлиники и поликлинические отделения. Прием будут вести дежурные врачи-терапевты и врачи-педиатры. Вызвать врача в детских поликлиниках можно до 14.00, во взрослых - до 13.00. Скорая помощь, травматологические пункты, центры амбулаторной диагностики и горячая линия минздрава будут работать в режиме 24/7.

Наталья Решетняк