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В новогодние праздники медучреждения Кубани продолжат бесперебойную работу

В Краснодарском крае в период новогодних каникул из-за сложной ситуации, связанной с коронавирусом, медицинские организации будут осуществлять бесперебойную работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. 

Ежедневно с 9.00 до 16.00 будут работать поликлиники и поликлинические отделения. Прием будут вести дежурные врачи-терапевты и врачи-педиатры. Вызвать врача  в детских поликлиниках можно до 14.00, во взрослых - до 13.00.  Скорая помощь, травматологические пункты, центры амбулаторной диагностики и горячая линия минздрава будут работать в режиме 24/7.   

Наталья Решетняк


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