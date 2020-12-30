Забросив пять шайб, «Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ

30 декабря ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостевой встрече проиграл нижегородской команде «Торпедо». Игра в спорткомплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев.

В составе «Торпедо» отличились Джордан Шварц (7-я минут), Семен Ручкин (14-я минута), Сергей Гончарук (16-я минута), Энди Мили (35-я минута), Иван Чехович (36-я минута) и Антон Шенфельд (47-я минута).

В составе «Локомотива» шайбы забросили Егор Коршков (6-я минута), Михаил Беляев (14-я минута), Георгий Иванов (23-я минута), Никита Черепанов (30-я минута) и Атте Охтамаа (43-я минута).

Обе команды уже в первом периоде произвели замены вратарей. В стартовом составе нижегородцев вышел Андрей Тихомиров. Его заменили на 14-й минуте матча после второй пропущенной шайбы. Место в воротах «Торпедо» занял Никита Серебряков. В стартовом составе «Локомотива» на лед вышел голкипер Эдвард Паскуале. Его на 16-й минуте после пропущенных за две минуты двух шайб, заменил Илья Коновалов.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ ярославская команда проводит на домашнем льду. 3 января «Локомотив» в Ярославле принимает подмосковный «Витязь».

Антон Антонов