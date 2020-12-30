На Кубани с 1 января подорожает проезд в электричках

Стоимость проезда в электричках в Краснодарском крае и Адыгее изменится с 1 января 2021 года. Как сообщила пресс-служба АО «Кубань Экспресс-Пригород», новые тарифы установлены на основании приказа региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края и управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея.

С начала нового года проезд в пригородном железнодорожном транспорте в Краснодарском крае будет стоить 28 руб. за одну зону (в 2020 году - 27 руб.); на участке Туапсе-Адлер - 40 руб. за каждую зону (в 2020 году - 38 руб.).

На Сочинском участке Северо-Кавказской железной дороги на участках: Адлер – Роза Хутор, Адлер – Аэропорт, Адлер – Имеретинский курорт, Имеретинский курорт – Роза Хутор в размере 56 руб. за каждую зону.

На территории Республики Адыгея - 19 руб. 40 коп. за каждую зону (в 2020 году - 18 руб. 80 коп.).

Наталья Решетняк