Премьер Абхазии заразился коронавирусом

Премьер Абхазии Александр Анкваб заболел COVID-19, сообщила пресс-служба правительства. Ранее коронавирусом заразился президент Абхазии Аслан Бжания.

«Забор биоматериала был осуществлен 29 декабря. ПЦР-диагностика выявила наличие вируса у премьер-министра»,— говорится в сообщении правительства (цитата по «Интерфаксу»). У 68-летнего премьера невысокая температура, он чувствует себя нормально, отмечает пресс-служба. Господин Анкваб изолировался.

27 декабря стало известно о заражении коронавирусом президента Абхазии Аслана Бжании. Ему 57 лет. Болезнь у него проходит в легкой форме. Всего в стране выявлено 8,7 тыс. заражений коронавирусом. Умерли больше 110 человек, выздоровели 6,8 тыс.

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