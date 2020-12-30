Пандемия изменила поисковые запросы

Самогонный аппарат, костюм единорога и новая Конституция — онлайн-ритейлеры рассказали, чем россияне интересовались под конец 2020 года. Пандемия и удаленная работа разнообразили поисковые запросы покупателей.

Помимо домашней одежды, товаров для ремонта и семейного досуга россияне активно интересовались коронавирусной атрибутикой, от елочных игрушек до тематических костюмов, рассказал “Ъ FM” руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев: «В десятку необычных запросов вошли “елочная игрушка-коронавирус”, “маска “Чумной доктор””, “костюм коронавируса”, “витамин от грусти”, “досуг дома”, “сделай сам алкоголь”, “лента для дистанции”, “костюм для работы дома”, “новая Конституция Российской Федерации”, и даже “кружка, как у президента”. Россияне искали различные настольные игры.

Спрос на товары для праздника, в том числе и карнавальную одежду, увеличился в пять–шесть раз.

В топе популярных запросов была “символика с коронавирусом”, а также “костюмы, маски и броши “Чумной доктор””. Вырос интерес к домашним настойкам. Спрос на самогонные аппараты, спиртометры и травяные сборы взлетел в несколько десятков раз».

Россияне также активно радовали себя и детей новогодними костюмами. Но самым продаваемым образом оказался не символ наступающего года бык, а единорог, отметила руководитель пресс-службы Ozon Анастасия Самойлова: «В декабре продажи взрослых костюмов на Ozon выросли в четыре раза в годовом сопоставлении. Также активно покупают веселые пижамы, которые известны как “кигуруми”. Их продажи выросли в три раза.

Самый популярный костюм декабря — “костюм звездного единорога”.

Также в топе костюмы “ниндзя Наруто”, символа 2021 года — коровы, также традиционные Дед Мороз со Снегурочкой. И в год пандемии покупатели также заинтересовались медицинской темой. Продажи костюмов медицинской тематики в декабре утроились год к году, и самым популярным является костюм медсестры».

Как подсчитали в Росстате, на новогодний стол россияне в среднем потратят около 7 тыс. руб. Праздничный набор продуктов за год подорожал примерно на 5%. А в компании ResearchMe выяснили, что на подарки большинство жителей страны готовы потратить не больше 5 тыс. руб., москвичи примерно вдвое больше.

Сергей Гусев