Сеть «Вотоня» открыла первый гипермаркет в Петербурге

В декабре 2020 года петербургская сеть детских магазинов «Вотоня» открыла свой первый флагманский магазин в формате гипермаркета в России. Он расположился в новом культурно-досуговом центре Green Park в Шушарах.

Как сообщили в компании, новая концепция, которая легла в основу планирования на будущий год, ориентирована на активное расширение ассортимента и развитие логистистической структуры с открытием новых пунктов выдачи, а также освоение перспективных локаций, регулярное обучение персонала и другие направления развития.

На сегодняшний день бренд (основан в 2012 году) «Вотоня» представлен 58 розничными магазинами в Петербурге и Ленобласти. Логистическая сеть компании насчитывает более 500 пунктов выдачи по Петербургу и 5000 — по России.