«COVID-19 бы победить, а большего и не надо» Дмитрий Дризе — об итогах года

Граждане — иностранные агенты и новое уголовное дело против Алексея Навального. Дмитрий Песков заявил “Ъ FM”, что Кремль не интересуется ситуацией вокруг «берлинского пациента». Между тем, сообщение Следственного комитета, о том, что Навальному грозит до 10 лет за мошенничество, стало самой обсуждаемой темой социальных сетей даже на фоне предновогодней суеты. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, вынужден завершать уходящий год не на самой позитивной ноте.

В России появился новый тип людей — иностранные агенты. Звучит достаточно зловеще. Хотя, как утверждают российские парламентарии, это есть общепринятый мировой опыт. Но, как известно, у России свой путь. Странно даже — как запретительные законы принимать, мы с цивилизованным миром, а во всем остальном, мы идем своей дорожкой.

Как бы то ни было, за несколько дней до нового года граждан страны с печатью иностранного агента, набралось аж пять человек.

Иные враги говорят, что это как желтая звезда сами знаете в каком обществе, но мы это отметаем, ссылаясь на указанный выше мировой опыт. Между тем, даже видавшие виды юристы, с которыми поговорил “Ъ FM”, теряются в догадках, как трактовать данный статус. Кто они — изгои, изгнанные из цивилизованного общества, или же наоборот — герои, которые смели бросить вызов действующей власти? Это, судя по всему, каждому предлагается понимать по-своему.

Идем дальше, из всех подписанных до 31 декабря президентом законов абсолютное и подавляющее большинство приходится на так называемые запретительные.

Даже чиновников и тех в новом году будут наказывать за оскорбления граждан. Правда, весьма щадяще, 100 — 150 тыс. руб. Однако, если электорат вздумает, скажем так, жестко, критиковать или же возводить напраслину на последних, его ждут намного худшие последствия, вплоть до серьезных сроков тюремного заключения.

Во многом символично, что с 1 января возрождается такой необходимый стране субъект хозяйствования, как вытрезвители.

Как это трактовать? Неужели мы возвращаемся в брежневский «застой»?

Чтобы вновь обратиться к бессмертным песням Высоцкого: «Проснешься утром, не петух прокукарекал — сержант разбудит, как человека». Не лучшие, надо сказать, ассоциации.

Но из 70-х приходится возвращаться в наши дни. В новый год мы входим с очередным делом против Алексея Навального. «Берлинский пациент» — слово года — подозревается в том, что растратил на шикарную жизнь пожертвования на свою собственную хозяйственную деятельность. Злые языки говорят, что ему хотят закрыть въезд в Россию. Может быть, но почему нельзя было до конца праздников подождать со следственными действиями. Ответ напрашивается сам собой: а вдруг он в выходные нежданно-негаданно, возьмет и вернется на родину? Он же отдых испортит контролирующим органам. Вот меры и приняли, сыграли на опережение.

Ну что же здесь сказать, наверное, 2021-й будет лучше, чем 2020-й. Хотя, как говорится, целесообразно готовится к худшему, чтобы приятно удивиться. COVID-19 бы победить, а большего и не надо.