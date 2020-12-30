В Краснодаре за порядком в праздники будут следить 500 полицейских и казаков

В период праздников на улицах Краснодара будут дежурить 400 сотрудников полиции и 100 казаков, сообщает пресс-служба мэрии.

В новогоднюю ночь основное вниманием правоохранителей будет приковано к Главной городской площади, чтобы не допустить массовых гуляний. «В связи с режимом повышенной готовности в новогоднюю ночь и весь день 31 декабря на площади не будет массовых гуляний и традиционного салюта», — напомнил начальник городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко.

Кроме того, в период новогодних каникул полицейские и казаки будут ежедневно патрулировать улицы, площади, вокзалы, парки и скверы Краснодара. В ночь с 6 на 7 января во время праздничной рождественской службы усилят наряды для охраны общественного порядка во всех православных храмах.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в канун празднования Нового года 31 декабря на Главной городской площади перед театром драмы не будут работать экран и аттракционы. Это связано с требованиями Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий. Экран и аттракционная техника снова начнут работу с 1 января.

Наталья Решетняк