В Ярославле на время празднования Рождества ограничат движение

В Ярославле в районе Федоровского кафедрального собора, Успенского кафедрального собора и Свято-Введенского Толгского женского монастыря в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову, будет введено временное ограничение движения, сообщили в пресс-службе мэрии города. Ограничение движения транспортных средств введено с 18.00 часов 6 января до окончания мероприятий 7 января.

В мэрии уточнили, что временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств будет на это время введено и на дорогах возле некоторых храмов и монастырей, в которых будут проходить Рождественские мероприятия. Полный список храмов и монастырей, в районе которых будет ограничено движение, опубликован на сайте мэрии.

Дарья Сабаева