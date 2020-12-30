Проверка выявила недолив бензина

Каждая четвертая заправка в Москве и Подмосковье недоливает более 1% топлива, а каждая восьмая — более 3%. К такому выводу пришли в Общероссийском народном фронте. Его эксперты с лета этого года проводили исследование в нескольких регионах. Активисты сделали 655 контрольных закупок бензина Аи-92.

В сентябре на одной из заправок они обнаружили рекордный недолив за все время, он превысил 10% от приобретенного топлива. Впрочем, в столичном регионе ситуация оказалась гораздо лучше, чем в других, говорит руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов: «Средний недолив составил 0,91%. Но это тоже довольно значимые цифры, потому что средний российский автовладелец при таких раскладах просто дарит недобросовестным продавцам топлива каждый год примерно 15 литров бензина.

Если говорить про региональную специфику, то в Москве в целом все гораздо лучше, чем в других регионах, но, тем не менее, именно в Москве и Московской области была выявлена сеть АЗС, которая до сих пор не доливает топливо автовладельцам.

Хотя так или иначе в Москве больше порядка. Как только выезжаешь за пределы Москвы и Московской области, процент не доливающих топливо АЗС увеличивается и, собственно, сам процент недолива тоже увеличивается».

У экспертов Общероссийского народного фронта также возникли вопросы к качеству топлива на 118 проверенных заправках — там октановое число оказалось меньше заявленного. Еще на 33-х станциях оно было больше нормы. При этом, действительно, некачественный бензин нашли только на десяти АЗС.

Росстандарт в свою очередь за весь этот год проверил более 1 тыс. заправок, и на 130-и из них нашел нарушения по физико-химическим показателям топлива.

Можно ли привлечь к ответственности АЗС, которые продают некачественный бензин или недоливают топливо? На этот вопрос ответил автоюрист Дмитрий Славнов: «Не знаю, в связи с чем такая тенденция. Но не далее как вчера опять обратились клиенты, которые заправились, и, как показали приборы, у бензина на АЗС было пониженное октановое число. Как только вы заправились некачественным топливом или просто топливом, всегда сохраните чек. Чек — это подтверждение того, что вы заправляли столько-то литров на такой-то заправке.

Если машина встала на дороге, соответственно, вызываете эвакуатор, если поняли, что у вас что-то плохо, доехали до ближайшего сервиса, вызвали независимого эксперта, который возьмет топливо на оценку из вашего бака, и ждете его заключения.

Также если ребята делают машину, все хорошо, если вы это топливо, слава богу, искатали и заправились на качественной заправке, считайте, повезло. Если же силовой агрегат, так сказать, умер, не заводится больше и все, встал, будет проводиться независимая экспертиза, на основании которой вы будете писать досудебную претензию автозаправочной станции, чтобы они вернули деньги и произвели ремонтные работы из-за некачественного топлива. Если же нет, обращаются в суд, суды в 90, если даже не в 100% случаев встают на сторону автовладельцев.

Что значит недолили? Только один 1% от всех проверенных заправок не доливают топливо. Но что такое 1%? Это техническая погрешность, которая тоже может быть. К сожалению, глаз — не сертифицированный прибор, и, посмотрев в лючок бензобака, вы не можете сказать, недолили вам несколько капель или пару литров. Только специальными мерными колбами это можно узнать и проверять».

При этом с 1 октября в России вступил в силу государственный стандарт, который должен обезопасить граждан от недолива топлива. Чтобы ему соответствовать, заправкам необходимо закупать колонки с программным обеспечением, которое должно защищать от взлома.

Владимир Расулов