Ввод жилья бизнес-класса в Петербурге вырос вдвое

Объем ввода жилья бизнес-класса в Петербурге по итогам 2020 года по оценкам группы компаний «С.Э.Р.» составит около 105 тыс. кв. м. Это почти в два раза больше, чем было введено в Петербурге по итогам 2019 года.

Одним из комплексов, завершаемых в этом году стал проект «Усадьба в Ланском». По словам исполнительного директора ГК «С.Э.Р.» Павла Бережного, инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. «Усадьба в Ланском» — ЖК бизнес-класса на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе, на территории бывшего хлебозавода «Паляница». Общая площадь 11-этажного кирпично-монолитного здания составит 17,3 тыс. кв. м. Всего в проекте предусмотрено 207 квартир.

Сейчас на объекте работает комиссия службы ГАСНЭ (государственного строительного надзора и экспертизы) по приемке объекта. Проводится комплекс испытаний для ввода объекта в эксплуатацию. Как заверил исполнительный директор ГК «С.Э.Р.» Павел Бережной, в первом квартале 2021 года дольщики получат ключи от квартир.

Яна Кузьмина